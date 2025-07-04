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4 июля, 19:21

Маск вновь намекнул на создание своей партии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель Илон Маск предложил создать новую политическую партию в США. Об этом он заявил в своём аккаунте в X.

Маск запустил опрос о необходимости основания Американской партии, приурочив его ко Дню независимости. Он спросил пользователей, хотят ли они независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы, однопартийной) системы.

По данным на текущий момент, более 60% участников опроса поддержали эту идею.

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Ранее предприниматель уже предлагал создать в стране политическую партию, которая будет действительно отстаивать интересы граждан. Тем временем, президент США Дональд Трамп допустил возможность депортации Илона Маска, уроженца ЮАР. До этого президент Штатов поссорился с основателем SpaceX из-за критики нового бюджетного законопроекта, предложенного хозяином Белого дома.

Александра Мышляева
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