Маск вновь намекнул на создание своей партии

Американский предприниматель Илон Маск предложил создать новую политическую партию в США. Об этом он заявил в своём аккаунте в X.

Маск запустил опрос о необходимости основания Американской партии, приурочив его ко Дню независимости. Он спросил пользователей, хотят ли они независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы, однопартийной) системы.