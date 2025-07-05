На побережье Анапы приступили к демонтажу защитного вала от мазута

Защитный вал демонтируют на Лечебном пляже Анапы (в районе морского порта) и со стороны Витязево, так как в последние месяцы там не было зафиксировано выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Защитный вал на пляжах Анапы демонтируют. Видео © Telegram / Оперштаб Кубани

«Защитный вал на пляжах Анапы демонтируют, работы стартовали в двух направлениях — от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны с. Витязево», — говорится в сообщении.

Загрязнённый мазутом песчаный вал подлежит полной ликвидации и тщательной очистке. Процесс включает в себя несколько этапов: удаление удерживающих сетей, выравнивание поверхности и многократное просеивание песка с использованием специализированного оборудования для извлечения остатков нефтепродуктов.