На побережье Анапы приступили к демонтажу защитного вала от мазута
Оперштаб Кубани: Защитный вал убирают с побережья Анапы
Защитный вал демонтируют на Лечебном пляже Анапы (в районе морского порта) и со стороны Витязево, так как в последние месяцы там не было зафиксировано выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Защитный вал на пляжах Анапы демонтируют. Видео © Telegram / Оперштаб Кубани
«Защитный вал на пляжах Анапы демонтируют, работы стартовали в двух направлениях — от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны с. Витязево», — говорится в сообщении.
Загрязнённый мазутом песчаный вал подлежит полной ликвидации и тщательной очистке. Процесс включает в себя несколько этапов: удаление удерживающих сетей, выравнивание поверхности и многократное просеивание песка с использованием специализированного оборудования для извлечения остатков нефтепродуктов.
На участке от технополиса «Эра» до устья реки Можепсин работы по демонтажу приостановлены, поскольку водолазы продолжают очищать морское дно от мазута.
Напомним, что выбросы мазута произошли при аварии на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В результате происшествия в море попало около трёх тысяч тонн вещества. В апреле специалисты Роспотребнадзора признали почти 150 пляжей Анапы непригодными для купания из-за разлива мазута. Впрочем, не всех туристов это отпугнуло. Множество людей, среди которых есть и дети, купаются в этих водах, несмотря на запрет.
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