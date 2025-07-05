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5 июля, 12:00

Планомерное уничтожение инфраструктуры: Эксперт назвал поражённые в Киеве объекты

Эксперт Матюшин: Удар по Киеву уничтожил ПВО в Жулянах и академию СБУ

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Военный эксперт Александр Матюшин в комментарии для «Царьграда» заявил, что вероятными целями, уничтоженными в Киеве российскими военными, стали аэропорт Жуляны с концентрацией украинских ПВО, включая западные установки типа Patriot, и академия СБУ.

По его словам, удар был комбинированным: сначала беспилотники перегрузили систему ПВО, затем ракеты поразили защиту аэропорта и, возможно, склады боеприпасов, вызвав пожар. Матюшин также отметил удары по целям в Краматорске, Харькове и Одессе, назвав это планомерной работой по уничтожению инфраструктуры Украины.

«Как сказал наш президент, вы хотели декоммунизации — вы её получите. Вот сейчас украинцы и получают декоммунизацию в полном смысле. Поэтому, в принципе, русская армия помогает им побыстрее декоммунизироваться и избавиться от коммунистического и советского, русского наследства», — подытожил эксперт.

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Напомним, ВС РФ ударили по целям в Киеве с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников «Герань». Российские военные применили 500 БПЛА, шесть баллистических ракет «Искандер-М», четыре крылатые ракеты «Искандер-К» и одну «Кинжал». Позже в российском оборонном ведомстве подтвердило удар.

Александра Мышляева
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