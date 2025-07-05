Планомерное уничтожение инфраструктуры: Эксперт назвал поражённые в Киеве объекты

Военный эксперт Александр Матюшин в комментарии для «Царьграда» заявил, что вероятными целями, уничтоженными в Киеве российскими военными, стали аэропорт Жуляны с концентрацией украинских ПВО, включая западные установки типа Patriot, и академия СБУ.

По его словам, удар был комбинированным: сначала беспилотники перегрузили систему ПВО, затем ракеты поразили защиту аэропорта и, возможно, склады боеприпасов, вызвав пожар. Матюшин также отметил удары по целям в Краматорске, Харькове и Одессе, назвав это планомерной работой по уничтожению инфраструктуры Украины.