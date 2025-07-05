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5 июля, 13:41

В Луганске простились с подорванным террористкой экс-мэром Пилавовым

В ЛНР простились с экс-главой администрации Луганска Пилавовым

Сотни людей пришли проводить в последний путь экс-главу администрации Луганска Манолиса Пилавова, ставшего жертвой теракта. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков. По словам журналиста, церемония проходит в луганском храме иконы Божией Матери «Умиление».

Похороны экс-главы администрации Луганска Манолиса Пилавова. Видео © Telegram / IZ.RU

«Пилавов почти 10 лет возглавлял администрацию города Луганска. Большинство людей это просто благодарные жители, которые даже не знали главу администрации лично», — отметил Кильдибеков.

Корреспондент сообщил об усилении мер безопасности. В частности, на входе появились металлодетекторы, а территорию патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии. По его словам, эти меры предприняты для предотвращения повторных атак со стороны лиц, причастных к смерти Пилавова.
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Напомним, что 3 июля на улице Тараса Шевченко в Луганске произошёл взрыв. В результате погиб бывший мэр города Манолис Пилавов, занимавший этот пост с 2014 по 2023 год. Рассматривается версия, что к организации убийства может быть причастна СБУ, использовавшая смертницу. У Манолиса Пилавова остались жена и двое сыновей. Произошедшее квалифицировано как террористический акт.

Обложка © Telegram / IZ.RU

Мария Любицкая
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