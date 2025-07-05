В Луганске простились с подорванным террористкой экс-мэром Пилавовым

Сотни людей пришли проводить в последний путь экс-главу администрации Луганска Манолиса Пилавова, ставшего жертвой теракта. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков. По словам журналиста, церемония проходит в луганском храме иконы Божией Матери «Умиление».

«Пилавов почти 10 лет возглавлял администрацию города Луганска. Большинство людей это просто благодарные жители, которые даже не знали главу администрации лично», — отметил Кильдибеков.