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6 июля, 07:53

МИД Украины пожаловался на «токсичность» переговоров о вступлении в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FP Creative Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FP Creative Stock

Переговоры Украины с западными союзниками о членстве в НАТО продвигаются с большим трудом. Об этом официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сказал в интервью журналисту Александру Нотевскому.

«В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <...> выходит на одну и ту же тропу», — отметил Тихий.

Переговоры Украины о вступлении в НАТО находятся на этапе активного диалога, но процесс остаётся сложным и длительным. Страна подала заявку на ускоренное вступление в альянс в сентябре 2022 года. На саммите блока в Вильнюсе в 2023 году страны-члены подтвердили, что Незалежная станет членом альянса в будущем, но без указания конкретных сроков. Вместо этого был создан Совет Украина-НАТО для координации реформ и интеграции.

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А ранее стало известно, что США приостановили поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и других видов вооружений на Украину. В ответ на это решение МИД Незалежной вызвало временного поверенного в делах США в Киеве. В НАТО потребовали от Вашингтона пересмотреть приостановку поставок Киеву.

Мария Любицкая
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