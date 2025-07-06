МИД Украины пожаловался на «токсичность» переговоров о вступлении в НАТО

Переговоры Украины с западными союзниками о членстве в НАТО продвигаются с большим трудом. Об этом официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сказал в интервью журналисту Александру Нотевскому.

«В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора <...> выходит на одну и ту же тропу», — отметил Тихий.