Пентагон внезапно остановил доставку ряда зенитных ракет и высокоточных боеприпасов, направлявшихся на Украину. Подобный шаг отчасти совпадает с намерениями президента США Дональда Трампа сократить военную поддержку Киеву. Для Москвы было важно не дать Штатам повода затягивать конфликт, поэтому и состоялись неоднозначные стамбульские переговоры, сообщил «Царьграду» военный эксперт Влад Шлепченко.

«Что это значит для России? Большую военно-политическую победу», — отметил Шлепченко.

Несмотря на очевидность отсутствия политического решения в нынешней войне, Россия несколько раз демонстрировала готовность к деэскалации, что позволило команде Трампа постепенно выйти из конфликта без ущерба для своих позиций.

Европейские лидеры, продолжая демонстрировать лояльность к Вашингтону, получили серьёзный политический удар — удержать США в этом стратегически важном для ЕС конфликте им не удалось. Даже публичные преклонения перед «папочкой-Трампом» не изменили ситуацию.

«Превращение США из спонсора войны в продавца оружия, а в этом плане не нужно питать иллюзий, существенно облегчает наше положение», — считает обозреватель.

Особое внимание стоит обратить Китаю, поскольку переориентация американских военных ресурсов на Индо-Тихоокеанский регион должно заставить его насторожиться.

Если Пекин рассчитывал спокойно развивать свой ядерный потенциал и масштабные инфраструктурные проекты для межконтинентальных ракет, то теперь эти планы могут столкнуться с новыми вызовами, предупреждает Шлепченко.