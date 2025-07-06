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6 июля, 11:58

Комик Позов после психиатрической клиники купил Camaro из «Трансформеров»

Комик Дмитрий Позов купил Chevrolet Camaro, как из фильма «Трансформеры»

Комик Дмитрий Позов. Обложка © VK / Дмитрий Позов

Комик Дмитрий Позов. Обложка © VK / Дмитрий Позов

Комик Дмитрий Позов после лечения в психиатрической клинике купил себе автомобиль Chevrolet Camaro (Бамблби), как из фильма «Трансформеры», который, по некоторым данным, может стоить около трёх миллионов рублей. Как юморист написал в своём телеграм-канале, покупке способствовала детская мечта.

Комик Дмитрий Позов купил себе Chevrolet Camaro. Фото © Telegram / Pozov Live

Комик Дмитрий Позов купил себе Chevrolet Camaro. Фото © Telegram / Pozov Live

«Если однажды появилась мечта, даже такая бестолковая и странная, то я вам желаю её исполнить», — обратился он к подписчикам.

Комик рассказал, что с детства увлекался роботами и не пропускал ни одной серии любимого телешоу. Однако, после выхода фильма о трансформерах, особенно после сцены с Бамбли, он окончательно стал поклонником этой вселенной. Его сын Тео разделяет эту любовь, и Бамбли — его любимый персонаж. Хотя Оптимус Прайм тоже им очень нравится, комик в шутку отметил, что для его трансформации в грузовик потребовались бы специальные водительские права, поэтому выбор пал на Chevrolet Camaro.

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Напомним, что Дмитрий Позов весной лёг в психиатрическую клинику из-за депрессии. В соцсетях он объяснил, что причиной стало эмоциональное выгорание и жизненные сложности, при этом слухи о зависимости опроверг. После двухнедельного лечения артист был выписан, но продолжает реабилитацию. В июне его бывшая жена подтвердила новости о разводе с юмористом в день его 40-летия.

Юлия Сафиулина
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