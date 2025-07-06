В Минфине США усомнились в успехе политической партии Маска
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Министр финансов США Скотт Бессент, известный своей критикой в адрес предпринимателя Илона Маска, прокомментировал планы американского миллиардера по созданию собственной политической партии, отметив его невысокий рейтинг в опросах общественного мнения. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Принципы DOGE были очень популярны. Я думаю, если вы посмотрите на опросы, Илон популярен не был, поэтому я считаю, что советы директоров в его различных компаниях хотели, чтобы он вернулся и управлял теми компаниями, с чем он справляется лучше всех. Поэтому я полагаю, что совет директоров в ответ на вчерашнее заявление будет поощрять его сосредоточиться на своей деловой деятельности, а не на политической», — заявил Бессент.
По данным апрельского опроса Harvard CAPS-Harris, уровень неодобрения Маска, занимавшего тогда пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE), достиг 49%. При этом деятельность самого DOGE получила положительную оценку 56% опрошенных.
В конце июня предприниматель, выражая несогласие с законопроектом, предусматривающим сокращение федеральных расходов, вновь заявил о необходимости создания новой политической партии в США. В ответ президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, раскритиковав позицию Маска, предложил ему «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».
Ранее Илон Маск анонсировал создание в США новой политической партии под названием «Америка». В базе данных Федеральной избирательной комиссии появилась регистрационная форма America Party. Миллиардер заявил, что пересмотрел свои взгляды на Дональда Трампа из-за роста дефицита федерального бюджета.