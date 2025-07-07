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7 июля, 07:59

СМИ назвали кандидата на пост министра транспорта

«Ведомости»: Андрей Никитин может стать новым главой Минтранса вместо Старовойта

Андрей Никитин. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Андрей Никитин. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Новым министром транспорта России вместо Романа Старовойта может стать заместитель главы ведомства, бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой кадровых решений.

Инсайдеры утверждают, что кадровая рокировка готовилась месяцами. Так, в феврале Никитин ради этого покинул пост главы Новгородской области, после чего его назначили заместителем министра транспорта.

Андрею Никитину 45 лет. В 2011-2017 годах он работал в должности генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). С 2017 по 2025 год занимал пост главы Новгородской области.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса РФ. Он занимал этот пост с мая 2024 года, а до этого работал на посту губернатора Курской области.

Никита Никонов
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