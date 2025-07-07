СМИ назвали кандидата на пост министра транспорта

Новым министром транспорта России вместо Романа Старовойта может стать заместитель главы ведомства, бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой кадровых решений.

Инсайдеры утверждают, что кадровая рокировка готовилась месяцами. Так, в феврале Никитин ради этого покинул пост главы Новгородской области, после чего его назначили заместителем министра транспорта.

Андрею Никитину 45 лет. В 2011-2017 годах он работал в должности генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). С 2017 по 2025 год занимал пост главы Новгородской области.