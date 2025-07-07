В Пулково предупредили о возможных задержках с выдачей багажа
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В Пулково предупредили, что из-за повышенной загруженности возможны задержки с выдачей багажа в аэропортах назначения. Об этом сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.
«Возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения в связи с высокой нагрузкой на системы в аэропорту Пулково. Данные случаи будут решаться в приоритетном порядке. Багаж будет направляться пассажирам в ближайшее возможное время», — говорится в сообщении.
Напомним, причина отмены и задержки рейсов — угроза атаки беспилотников. По данным СМИ, авиакомпании за 5-6 июля потеряли 20 миллиардов рублей. Так, отмена только одного рейса Boeing 737-800 приносит авиакомпаниям прямые убытки в 15–23 млн рублей. В Минтрансе отметили, что ситуация постепенно стабилизируется и находится под полным контролем.