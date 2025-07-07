В Пулково предупредили о возможных задержках с выдачей багажа

В Пулково предупредили, что из-за повышенной загруженности возможны задержки с выдачей багажа в аэропортах назначения. Об этом сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

«Возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения в связи с высокой нагрузкой на системы в аэропорту Пулково. Данные случаи будут решаться в приоритетном порядке. Багаж будет направляться пассажирам в ближайшее возможное время», — говорится в сообщении.