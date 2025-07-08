Футболисту Фёдору Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку в «Кофемании». По данным SHOT, в полиции сейчас ждут результаты обследования пострадавшего челябинского бизнесмена. Если вред квалифицируют как тяжкий, то будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

Пострадавший — 52-летний Владимир Кузьминов — должен направить в Москву заключения челябинских врачей, он обследовался по месту жительства. Какие именно у него травмы, до сих пор достоверно не ясно, в Сети была информация о переломе костей лица. Такой вред может быть отнесён к тяжкому, если он приводит к потере каких-либо функций.