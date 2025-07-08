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8 июля, 05:19

Футболисту Фёдору Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку в «Кофемании»

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Футболисту Фёдору Смолову может грозить до 8 лет колонии за драку в «Кофемании». По данным SHOT, в полиции сейчас ждут результаты обследования пострадавшего челябинского бизнесмена. Если вред квалифицируют как тяжкий, то будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

Пострадавший — 52-летний Владимир Кузьминов — должен направить в Москву заключения челябинских врачей, он обследовался по месту жительства. Какие именно у него травмы, до сих пор достоверно не ясно, в Сети была информация о переломе костей лица. Такой вред может быть отнесён к тяжкому, если он приводит к потере каких-либо функций.

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Напомним, что российский футболист Фёдор Смолов оказался замешан в потасовке с двумя посетителями московской «Кофемании» на Никитской — в той самой, где подрались коллеги Смолова Павел Мамаев и Александр Кокорин в 2018 году. Кадры драки экс-нападающего «Краснодара» оказались в Сети. По инсайдерской информации, именно эта видеозапись послужила основанием для вымогательства крупной суммы у футболиста. Смолову предложили предотвратить утечку компромата, но он принял решение действовать в рамках закона и обратился в полицию. Позже Фёдор вышел на связь, извинившись и заявив, что приложил максимум усилий для мирного разрешения разногласий.

Александра Вишнякова
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