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Регион
7 июля, 13:49

Романа Старовойта могли задержать вечером в понедельник

RT: Задержание Старовойта планировалось вечером в понедельник, 7 июля

Обложка © РИА Новости / Анатолий Медведь

Обложка © РИА Новости / Анатолий Медведь

Бывший министр транспорта Роман Старовойт мог быть задержан уже вечером в понедельник, 7 июля. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, Старовойта планировали доставить на допрос. Кроме того, следствие намеревалось предъявить ему обвинения в многомиллионнных хищениях.

Старовойт покончил с собой более суток назад, сообщают СМИ
Старовойт покончил с собой более суток назад, сообщают СМИ

Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело в Подмосковье. Основная версия СК — самоубийство. Старовойт должен был стать главным фигурантом дела об огромных хищениях на Курщине.

Никита Никонов
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