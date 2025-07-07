Романа Старовойта могли задержать вечером в понедельник
RT: Задержание Старовойта планировалось вечером в понедельник, 7 июля
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Бывший министр транспорта Роман Старовойт мог быть задержан уже вечером в понедельник, 7 июля. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.
По словам инсайдера, Старовойта планировали доставить на допрос. Кроме того, следствие намеревалось предъявить ему обвинения в многомиллионнных хищениях.
Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело в Подмосковье. Основная версия СК — самоубийство. Старовойт должен был стать главным фигурантом дела об огромных хищениях на Курщине.