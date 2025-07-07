Госдума рассмотрит кандидатуру Никитина на пост министра транспорта 8 июля

Как заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»), кандидатура Андрея Никитина на должность министра транспорта РФ будет рассмотрена депутатами на пленарном заседании во вторник, 8 июля. Ожидается, что обсуждение и голосование по этому вопросу пройдут в рамках очередной сессии нижней палаты парламента.