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Регион
7 июля, 15:08

Госдума рассмотрит кандидатуру Никитина на пост министра транспорта 8 июля

Андрей Никитин. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Андрей Никитин. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Как заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»), кандидатура Андрея Никитина на должность министра транспорта РФ будет рассмотрена депутатами на пленарном заседании во вторник, 8 июля. Ожидается, что обсуждение и голосование по этому вопросу пройдут в рамках очередной сессии нижней палаты парламента.

«Госдума рассмотрит кандидатуру Никитина на пленарном заседании во вторник», подтвердил Морозов в беседе с корреспондентами ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин внёс кандидатуру Никитина для рассмотрения в Госдуму. Если депутаты поддержат его назначение, новый министр транспорта официально вступит в должность после процедуры утверждения.

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Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив на эту должность Андрея Никитина, бывшего главу Новгородской области. Сегодня тело Старовойта было обнаружено в автомобиле в Московской области. Личность погибшего на месте происшествия подтвердила личная помощница экс-министра транспорта.

Алиса Хуссаин
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