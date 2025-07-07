Госдума рассмотрит кандидатуру Никитина на пост министра транспорта 8 июля
Андрей Никитин. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Как заявил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»), кандидатура Андрея Никитина на должность министра транспорта РФ будет рассмотрена депутатами на пленарном заседании во вторник, 8 июля. Ожидается, что обсуждение и голосование по этому вопросу пройдут в рамках очередной сессии нижней палаты парламента.
«Госдума рассмотрит кандидатуру Никитина на пленарном заседании во вторник», — подтвердил Морозов в беседе с корреспондентами ТАСС.
Премьер-министр России Михаил Мишустин внёс кандидатуру Никитина для рассмотрения в Госдуму. Если депутаты поддержат его назначение, новый министр транспорта официально вступит в должность после процедуры утверждения.
Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив на эту должность Андрея Никитина, бывшего главу Новгородской области. Сегодня тело Старовойта было обнаружено в автомобиле в Московской области. Личность погибшего на месте происшествия подтвердила личная помощница экс-министра транспорта.