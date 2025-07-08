В Госдуме единогласно поддержали кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса

Кандидатура Андрея Никитина на должность министра транспорта получила одобрение всех пяти парламентских фракций, действующих в Государственной думе. Об этом сообщил Евгений Москвичёв, глава профильного комитета по транспорту и развитию инфраструктуры.

«Вчера (на заседаниях с участием Никитина — прим. Life.ru) все пять фракции поддержали. Комитет проголосовал единогласно, там тоже были все фракции», — рассказал Москвичёв ТACС.