В Госдуме единогласно поддержали кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса
Андрей Никитин. Обложка © Telegram/Кремль.Новости
Кандидатура Андрея Никитина на должность министра транспорта получила одобрение всех пяти парламентских фракций, действующих в Государственной думе. Об этом сообщил Евгений Москвичёв, глава профильного комитета по транспорту и развитию инфраструктуры.
«Вчера (на заседаниях с участием Никитина — прим. Life.ru) все пять фракции поддержали. Комитет проголосовал единогласно, там тоже были все фракции», — рассказал Москвичёв ТACС.
Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив исполняющим обязанности главы Минтранса РФ Андрея Никитина, бывшего губернатора Новгородской области. Председатель Правительства России Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру Никитина на пост министра транспорта. Позже стало известно, что Старовойт покончил с собой.