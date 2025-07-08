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8 июля, 09:30

В Госдуме единогласно поддержали кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса

Андрей Никитин. Обложка © Telegram/Кремль.Новости

Андрей Никитин. Обложка © Telegram/Кремль.Новости

Кандидатура Андрея Никитина на должность министра транспорта получила одобрение всех пяти парламентских фракций, действующих в Государственной думе. Об этом сообщил Евгений Москвичёв, глава профильного комитета по транспорту и развитию инфраструктуры.

«Вчера (на заседаниях с участием Никитина — прим. Life.ru) все пять фракции поддержали. Комитет проголосовал единогласно, там тоже были все фракции», — рассказал Москвичёв ТACС.

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Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив исполняющим обязанности главы Минтранса РФ Андрея Никитина, бывшего губернатора Новгородской области. Председатель Правительства России Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру Никитина на пост министра транспорта. Позже стало известно, что Старовойт покончил с собой.

Владимир Озеров
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