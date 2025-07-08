«Заряжают пушки»: Лидерам Европы раскрыли опасность «последнего выстрела» по России
Политолог Рар: ЕС «заряжает пушки» для последнего выстрела санкциями по РФ
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Лидеры европейских государств прилагают максимум усилий, чтобы остановить продвижение российских войск на территории Украины. По словам немецкого политолога Александра Рара ЕС «заряжает пушки» для заключительного «санкционного залпа» из всех орудий по РФ.
«Для поддержки Киева остаётся две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев всё меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции — «последний выстрел», который остаётся в арсенале Евросоюза», — заявил эксперт газете «Взгляд».
Европейские лидеры думают, что смогут убедить президента США Дональда Трампа примкнуть к ним в этом вопросе. Однако этот выпад против Москвы может привести к полному краху мировой экономической системы, что станет концом для самой идеи глобализации.
«Такая попытка изолировать Москву обернётся окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО (Всемирной торговой организации)», — отметил Рар.
Ранее во французском МИД заявили, что санкции, которые на этот раз планирует ввести Евросоюз против РФ станут «самыми жёсткими» за всё время конфликта. Экономисты призывают россиян повременить с шутками про их бесполезность, поскольку это всё ещё несёт нагрузку для российской экономики. В Кремле отметили, что Москва уже не первый раз имеет дело с ограничениями, поэтому она воспользуется своим опытом для минимизации их ущерба.