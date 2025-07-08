Лидеры европейских государств прилагают максимум усилий, чтобы остановить продвижение российских войск на территории Украины. По словам немецкого политолога Александра Рара ЕС «заряжает пушки» для заключительного «санкционного залпа» из всех орудий по РФ.

«Для поддержки Киева остаётся две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев всё меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции — «последний выстрел», который остаётся в арсенале Евросоюза», — заявил эксперт газете «Взгляд».

Европейские лидеры думают, что смогут убедить президента США Дональда Трампа примкнуть к ним в этом вопросе. Однако этот выпад против Москвы может привести к полному краху мировой экономической системы, что станет концом для самой идеи глобализации.