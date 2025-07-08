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8 июля, 11:33

Запыхавшийся Залужный в день рождения выложил пост про борьбу

Признанный непригодным к службе Залужный выложил фото на беговой дорожке

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Валерій Залужний

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Валерій Залужний

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне — посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выложил фото в день рождения. Экс-военный, признанный негодным к службе, позирует на беговой дорожке.

«Борьба продолжается», — гласит подпись к этому фото в соцсетях.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Валерій Залужний

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Валерій Залужний

Залужный отверг возможность Украины вернуться к границам 1991 или 2022 года
Залужный отверг возможность Украины вернуться к границам 1991 или 2022 года

Напомним, в феврале 2024 года Зеленский отправил в отставку Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на его место Александра Сырского. Спустя месяц Залужного бывшего главкома признали непригодным к военной службе и назначили на должность посла Украины в Великобритании.

Александра Вишнякова
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