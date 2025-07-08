Запыхавшийся Залужный в день рождения выложил пост про борьбу
Признанный непригодным к службе Залужный выложил фото на беговой дорожке
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Валерій Залужний
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне — посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выложил фото в день рождения. Экс-военный, признанный негодным к службе, позирует на беговой дорожке.
«Борьба продолжается», — гласит подпись к этому фото в соцсетях.
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Валерій Залужний