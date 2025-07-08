По оценке авторов статьи, «рык» президента США похож не на реальную экономическую стратегию, а на блеф. Он считает, что новый шаг Трампа можно рассматривать почти как компромисс, ведь ранее он заявлял о планах ввести тарифы в размере 60–70%. Стратегия хозяина Белого дома всегда нацелена на сдерживание, это скорее стремление подавить волю противника, а сейчас угроза тарифов в 10% звучит слишком мягко, сказано в материале. А вот заявление Путина – это не просто демонстрация данных, а подтверждение того факта, что страны БРИКС превзошли «Большую семёрку» по производственной мощи и создали новый международный экономический порядок.