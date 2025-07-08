Трамп одним шагом выдал потрясение и испуг из-за слов Путина
Sohu: Трампа напугали слова Путина о превосходстве БРИКС над G7
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Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что страны БРИКС превзошли «Большую семёрку» (G7) по совокупному объёму ВВП, стало главной мировой новостью. Как отмечает китайский портал Sohu, именно после этих слов американский лидер Дональд Трамп пригрозил пошлинами сторонникам объединения.
По оценке авторов статьи, «рык» президента США похож не на реальную экономическую стратегию, а на блеф. Он считает, что новый шаг Трампа можно рассматривать почти как компромисс, ведь ранее он заявлял о планах ввести тарифы в размере 60–70%. Стратегия хозяина Белого дома всегда нацелена на сдерживание, это скорее стремление подавить волю противника, а сейчас угроза тарифов в 10% звучит слишком мягко, сказано в материале. А вот заявление Путина – это не просто демонстрация данных, а подтверждение того факта, что страны БРИКС превзошли «Большую семёрку» по производственной мощи и создали новый международный экономический порядок.
«Причина, по которой Путин решил обнародовать эту новость именно сейчас, очевидна. Стратегический замысел заключается в том, чтобы показать миру рост коллективной мощи и влияния БРИКС. Эти данные потрясли даже тех, кто сомневался и видел преимущество БРИКС только в количестве населения», — сказано в статье.
Как уже писал Life.ru, Трамп заявил о планах введения дополнительных торговых тарифов в размере 10% для стран, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС. Представитель МИД Китая Мао Нин ответила на подобные выпады со стороны Вашингтона, что эти меры бесперспективны и не приведут к ожидаемым результатам, а лишь дестабилизируют международную экономику. Медведев счёл, что угрозы Трампа подчёркивают растущее влияние стран БРИКС.