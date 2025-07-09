Хинштейн рассказал о последствиях атаки ВСУ на Рыльск

Удар вражеских беспилотников повредил здания ремонтной мастерской, магазина, скорой помощи, хлебозавода и других объектов в Рыльске. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, повреждены гараж ЦРБ, патологоанатомическое и инфекционное отделения, административное здание агрофирмы «Рыльская» — выбиты окна, посечены фасады и крыши, огонь затронул внутренние помещения. Взрывная волна также выбила стёкла в нескольких частных и многоквартирных домах, были повреждены линии электропередачи, но аварийные бригады уже занимаются восстановлением.