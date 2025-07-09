Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 09:45

Хинштейн рассказал о последствиях атаки ВСУ на Рыльск

Хинштейн: Удар ВСУ повредил здания хлебозавода и скорой помощи в Рыльске

Последствия атаки ВСУ на Рыльск. Обложка © Telegram/Александр Хинштейн

Последствия атаки ВСУ на Рыльск. Обложка © Telegram/Александр Хинштейн

Удар вражеских беспилотников повредил здания ремонтной мастерской, магазина, скорой помощи, хлебозавода и других объектов в Рыльске. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, повреждены гараж ЦРБ, патологоанатомическое и инфекционное отделения, административное здание агрофирмы «Рыльская» — выбиты окна, посечены фасады и крыши, огонь затронул внутренние помещения. Взрывная волна также выбила стёкла в нескольких частных и многоквартирных домах, были повреждены линии электропередачи, но аварийные бригады уже занимаются восстановлением.

«Всем собственникам пострадавшего жилья обязательно поможем в восстановлении!» — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.

МИД РФ призвал мировое сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске
МИД РФ призвал мировое сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске

Напомним, накануне ВСУ ударили по городскому пляжу в Курске, погибли три человека и ещё семь — получили ранения, в том числе и ребёнок. СК квалифицировал атаку как теракт. Украинские боевики также нанесли удары по больнице в Рыльске, там пострадали два человека.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar