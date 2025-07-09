Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 18:08

Основательницу Медузы* Галину Тимченко** заочно арестовали

Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Московский суд заочно санкционировал арест на два месяца в отношении Галины Тимченко**, учредителя издания «Медуза»*. Согласно информации, предоставленной пресс-службой столичных судов, отсчёт срока ареста начнётся с момента её возможной экстрадиции в Россию или фактического задержания на территории РФ.

Как говорится в сообщении, Черёмушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Галины Викторовны Тимченко* меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Тимченко обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ, связанной с участием в деятельности организации, признанной нежелательной в России. Срок ареста будет исчисляться с момента ее экстрадиции на российскую территорию.

Экстремизм, фейки и другие преступления: Суд приговорил иноагента Волкова* к 18 годам колонии
Экстремизм, фейки и другие преступления: Суд приговорил иноагента Волкова* к 18 годам колонии

Ранее Тимченко* объявили в розыск. В мае против журналистки было возбуждено уголовное дело за организацию деятельности нежелательной организации. В январе 2023 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность латвийской Medusa Project*, так как компания несёт угрозу основам конституционного строя России.

* Издание внесено в список нежелательных организаций в РФ и признана СМИ-иностранным агентом.

** Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Журналисты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar