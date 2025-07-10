В Курской области заявили об ударе ВСУ снарядами с отравляющим газом
Власти Курской области заявили о случаях применения Вооружёнными Силами Украины (ВСУ) боеприпасов с отравляющими веществами на территории региона. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале правительства области.
По утверждению чиновников, украинские военные использовали снаряды, содержащие хлор, уже после освобождения Курской области от оккупационных сил.
В правительстве региона также отметили, что некоторые из обнаруженных боеприпасов оснащены датчиками, реагирующими на наличие металла, движение или звуковые колебания. В связи с этим, власти обратились к жителям с призывом проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о находках в экстренные службы МЧС.
А 8 июля украинские силы атаковали пляж в Курске. В результате этого инцидента погибли три человека, включая одного ребёнка пяти лет, и ещё семь жителей получили ранения. Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжёлое. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн резко осудил атаку, назвав её подлым и бесчеловечным актом, направленным против мирных жителей в праздничный день. После трагедии в Сети появилось видео с места происшествия, демонстрирующее последствия атаки дронов, начиненных пластитом, на курский пляж.
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