Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 09:10

В Курской области заявили об ударе ВСУ снарядами с отравляющим газом

Власти Курской области заявили о случаях применения Вооружёнными Силами Украины (ВСУ) боеприпасов с отравляющими веществами на территории региона. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале правительства области.

По утверждению чиновников, украинские военные использовали снаряды, содержащие хлор, уже после освобождения Курской области от оккупационных сил.

В правительстве региона также отметили, что некоторые из обнаруженных боеприпасов оснащены датчиками, реагирующими на наличие металла, движение или звуковые колебания. В связи с этим, власти обратились к жителям с призывом проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о находках в экстренные службы МЧС.

Несут цветы и игрушки: Стихийный мемориал возник в Курске после смертельного удара ВСУ
Несут цветы и игрушки: Стихийный мемориал возник в Курске после смертельного удара ВСУ

А 8 июля украинские силы атаковали пляж в Курске. В результате этого инцидента погибли три человека, включая одного ребёнка пяти лет, и ещё семь жителей получили ранения. Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжёлое. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн резко осудил атаку, назвав её подлым и бесчеловечным актом, направленным против мирных жителей в праздничный день. После трагедии в Сети появилось видео с места происшествия, демонстрирующее последствия атаки дронов, начиненных пластитом, на курский пляж.

Обложка © Александр Хинштейн

Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar