В Курской области заявили об ударе ВСУ снарядами с отравляющим газом

Власти Курской области заявили о случаях применения Вооружёнными Силами Украины (ВСУ) боеприпасов с отравляющими веществами на территории региона. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале правительства области.

В правительстве региона также отметили, что некоторые из обнаруженных боеприпасов оснащены датчиками, реагирующими на наличие металла, движение или звуковые колебания. В связи с этим, власти обратились к жителям с призывом проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о находках в экстренные службы МЧС.