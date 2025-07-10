В МИД РФ назвали минимальным отклик США на предложение возобновить прямые полёты

Отклик Соединённых Штатов на предложение России возобновить прямое авиасообщение пока минимальный. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока, называем вещи своими именами, минимальный», — указал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, пояснил Рябков, это не означает, что Москва и Вашингтон отложили решение этого вопроса в долгий ящик. Есть некоторые идеи, которые, возможно получат развитие, когда стороны определятся со сроками следующего раунда переговоров по раздражителям в двусторонних отношениях.