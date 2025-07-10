В МИД РФ назвали минимальным отклик США на предложение возобновить прямые полёты
Рябков: США слабо реагируют на предложение о возобновлении прямого авиасообщения
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Отклик Соединённых Штатов на предложение России возобновить прямое авиасообщение пока минимальный. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока, называем вещи своими именами, минимальный», — указал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом, пояснил Рябков, это не означает, что Москва и Вашингтон отложили решение этого вопроса в долгий ящик. Есть некоторые идеи, которые, возможно получат развитие, когда стороны определятся со сроками следующего раунда переговоров по раздражителям в двусторонних отношениях.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что авиасообщение может быть возобновлено до конца 2025 года. По его словам, самолёты смогут летать, обходя Европу, которая крайне враждебно относится к России. Тем более, что представители американского бизнеса просят свои власти разрешить поставок авиазапчастей в РФ.