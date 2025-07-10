Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 10:05

В МИД РФ назвали минимальным отклик США на предложение возобновить прямые полёты

Рябков: США слабо реагируют на предложение о возобновлении прямого авиасообщения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Отклик Соединённых Штатов на предложение России возобновить прямое авиасообщение пока минимальный. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока, называем вещи своими именами, минимальный», — указал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, пояснил Рябков, это не означает, что Москва и Вашингтон отложили решение этого вопроса в долгий ящик. Есть некоторые идеи, которые, возможно получат развитие, когда стороны определятся со сроками следующего раунда переговоров по раздражителям в двусторонних отношениях.

Россия потребует от США чёткого ответа по возобновлению авиасообщения
Россия потребует от США чёткого ответа по возобновлению авиасообщения

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что авиасообщение может быть возобновлено до конца 2025 года. По его словам, самолёты смогут летать, обходя Европу, которая крайне враждебно относится к России. Тем более, что представители американского бизнеса просят свои власти разрешить поставок авиазапчастей в РФ.

Напомним, США отменили планировавшуюся в Москве в июне встречу по раздражителям. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже сообщил, что Вашингтон попросил перенести переговоры.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • МИД РФ
  • Сергей Рябков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar