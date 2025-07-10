Стало известно, как на Украине поступают с телами переданных бойцов ВСУ
Появилось видео из крематория на Украине, где сжигают тела переданных солдат ВСУ
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По информации ТАСС, ссылающегося на источники в силовых структурах, тела украинских военнослужащих, возвращённые Россией Украине, подвергаются кремации. Сообщается, что данная процедура осуществляется на территории Тернопольской области.
Российские силовые структуры утверждают, что подобные действия со стороны Киева направлены на уклонение от выплат компенсаций родственникам погибших солдат. В качестве доказательства агентство предоставило видеозапись, предположительно снятую камерами видеонаблюдения, подтверждающую факт кремации.
Следует напомнить, что в ходе обмена телами погибших военнослужащих Россия передала украинской стороне останки 6060 солдат ВСУ, получив взамен тела 78 российских военных. Впоследствии российское правительство выразило готовность к передаче Украине ещё трёх тысяч тел украинских бойцов. Однако украинская сторона, используя европейские СМИ, активно распространяет дезинформацию о том, что Москва якобы передала Киеву тела российских военнослужащих, преднамеренно облаченных в украинскую военную форму. Владимир Мединский, помощник президента РФ и глава российской переговорной группы, охарактеризовал подобные слухи как «приемы в духе Геббельса», которые, по его мнению, активно применяются на Украине.