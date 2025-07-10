Самолёт разбился носом о землю и разлетелся на части во Франции, все пассажиры погибли
Самолёт с туристами упал во французских Альпах, выживших нет
Во Французских Альпах 9 июля самолёт с туристами на борту потерпел крушение. Падение лайнера зафиксировано на видео, пишет Daily Mail.
Самолёт с туристами упал в Альпах. Видео © Х / OnDisasters
Всё произошло недалеко от аэропорта Шамбери, самолёт упал рядом с жилыми домами носом вниз, перевернулся и разлетелся на обломки. В результате трагедии погибли находившиеся на борту три человека: две женщины и мужчина. Причины крушения будут установлены в ходе расследования.
Ранее стало известно о падении самолёта на жилой дом в Казани, борт рухнул близи микрорайона Дербышки. Воздушное судно зацепилось крылом за дерево и упало, начался пожар. Позже оказалось, что в Казани упал не самолёт, а гражданский дрон.
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