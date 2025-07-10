Самолёт разбился носом о землю и разлетелся на части во Франции, все пассажиры погибли

Всё произошло недалеко от аэропорта Шамбери, самолёт упал рядом с жилыми домами носом вниз, перевернулся и разлетелся на обломки. В результате трагедии погибли находившиеся на борту три человека: две женщины и мужчина. Причины крушения будут установлены в ходе расследования.