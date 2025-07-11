В Чувашии сообщили о гибели командира 155-й бригады морской пехоты Сергея Ильина
Командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергей Ильин. Обложка © VK / Администрация Урмарского муниципального округа
На СВО погиб командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергей Ильин. О его гибели стало известно из публикации администрации Урмарского округа Чувашии, где подчёркивается, что офицер пал при выполнении боевой задачи, проявив мужество и самоотверженность.
«Сергей Юрьевич с честью и отвагой выполнял боевые задачи, проявляя исключительное мужество и героизм. Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу Родину. Отдать жизнь за свою страну – это высший патриотический поступок, который навсегда останется в памяти людей. Его храбрость и самоотверженность служат примером для будущих поколений», — говорится в сообщении.
Местные власти выразили соболезнования родным и близким военного. В Чувашии Ильина называют настоящим героем и отмечают, что его поступок навсегда останется в памяти земляков.
В начале июля на СВО также погиб заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом генерал-майор Михаил Гудков. Он является первым дважды Героем России в современной истории нашей страны. С нам простились в Московской области на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». В его честь в Мариуполе теперь назовут филиал Нахимовского военно-морского училища, а также школу в ДНР.