В Чувашии сообщили о гибели командира 155-й бригады морской пехоты Сергея Ильина

На СВО погиб командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергей Ильин. О его гибели стало известно из публикации администрации Урмарского округа Чувашии, где подчёркивается, что офицер пал при выполнении боевой задачи, проявив мужество и самоотверженность.

«Сергей Юрьевич с честью и отвагой выполнял боевые задачи, проявляя исключительное мужество и героизм. Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу Родину. Отдать жизнь за свою страну – это высший патриотический поступок, который навсегда останется в памяти людей. Его храбрость и самоотверженность служат примером для будущих поколений», — говорится в сообщении.