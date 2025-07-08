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8 июля, 12:07

Убитого под Курском замглавкома ВМФ Михаила Гудкова проводили в последний путь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Московской области на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» прошла церемония прощания с генерал-майором Михаилом Гудковым — дважды Героем России и заместителем главнокомандующего Военно-Морским Флотом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Церемония прощания с Гудковым. Видео © Telegram / Минобороны России

На траурном мероприятии присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов, близкие покойного, высшее руководство оборонного ведомства, представители федеральных органов исполнительной власти, а также военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил.

Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в Украинске Донецкой области. Военную службу начал в 2000 году, окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2005-м и Общевойсковую академию ВС РФ в 2021 году. За годы службы прошёл путь от командира разведывательного взвода до заместителя главнокомандующего ВМФ.

С 2016 по 2018 годы он участвовал в боевых действиях на территории Сирии. С февраля 2022 года, командуя 155-й отдельной бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, принимал участие в спецоперации.

В апреле 2025 года Михаил Евгеньевич был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ. За выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны он удостоен звания Героя Российской Федерации, награждён двумя орденами Мужества и рядом государственных и ведомственных наград. 6 июля Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном вручении ему медали «Золотая Звезда».

Михаил Гудков — легенда морской пехоты: История первого дважды Героя России
Михаил Гудков — легенда морской пехоты: История первого дважды Героя России

Напомним, что 48-летний Михаил Гудков погиб в Курской области. Офицер в военной среде прослыл принципиальным и преданным делу и флоту командиром. В его честь в Мариуполе теперь назовут филиал Нахимовского военно-морского училища, а также школу в ДНР. Кстати, он является первым дважды Героем России в современной истории нашей страны.

Владимир Озеров
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