Убитого под Курском замглавкома ВМФ Михаила Гудкова проводили в последний путь

В Московской области на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» прошла церемония прощания с генерал-майором Михаилом Гудковым — дважды Героем России и заместителем главнокомандующего Военно-Морским Флотом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Церемония прощания с Гудковым. Видео © Telegram / Минобороны России

На траурном мероприятии присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов, близкие покойного, высшее руководство оборонного ведомства, представители федеральных органов исполнительной власти, а также военнослужащие и ветераны Вооружённых Сил.

Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в Украинске Донецкой области. Военную службу начал в 2000 году, окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2005-м и Общевойсковую академию ВС РФ в 2021 году. За годы службы прошёл путь от командира разведывательного взвода до заместителя главнокомандующего ВМФ.

С 2016 по 2018 годы он участвовал в боевых действиях на территории Сирии. С февраля 2022 года, командуя 155-й отдельной бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, принимал участие в спецоперации.