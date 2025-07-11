Куча венков и крест: Life.ru публикует фото утопающей в цветах могилы Старовойта

Появились первые фото с могилы экс-министра транспорта Романа Старовойта. Как передаёт корреспондент Life.ru, на табличке указана дата смерти — 7 июля 2025 года.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

На могиле много венков от коллег, близких и родных. На одном из них лента с надписью «Честь имеем». По некоторым данным, именно этой фразой чиновник попрощался с сотрудниками Минтранса после отставки.