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11 июля, 11:41

Куча венков и крест: Life.ru публикует фото утопающей в цветах могилы Старовойта

Появилось фото креста с датой смерти экс-министра транспорта Старовойта

Появились первые фото с могилы экс-министра транспорта Романа Старовойта. Как передаёт корреспондент Life.ru, на табличке указана дата смерти — 7 июля 2025 года.

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

На могиле много венков от коллег, близких и родных. На одном из них лента с надписью «Честь имеем». По некоторым данным, именно этой фразой чиновник попрощался с сотрудниками Минтранса после отставки.

Губернатор Петербурга пришёл проститься со Старовойтом за несколько минут до погребения
Губернатор Петербурга пришёл проститься со Старовойтом за несколько минут до погребения

Напомним, что сегодня состоялось погребение бывшего министра транспорта Романа Старовойта, который покончил с собой в день отставки. Его похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге вблизи часовни Ксении Блаженной. На прощании присутствовали как экс-супруга с дочками, так и молодая возлюбленная Полина.

Обложка © Life.ru

Ольга Сливченко
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