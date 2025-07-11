Куча венков и крест: Life.ru публикует фото утопающей в цветах могилы Старовойта
Появилось фото креста с датой смерти экс-министра транспорта Старовойта
Появились первые фото с могилы экс-министра транспорта Романа Старовойта. Как передаёт корреспондент Life.ru, на табличке указана дата смерти — 7 июля 2025 года.
Фото © Life.ru
Фото © Life.ru
На могиле много венков от коллег, близких и родных. На одном из них лента с надписью «Честь имеем». По некоторым данным, именно этой фразой чиновник попрощался с сотрудниками Минтранса после отставки.
Напомним, что сегодня состоялось погребение бывшего министра транспорта Романа Старовойта, который покончил с собой в день отставки. Его похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге вблизи часовни Ксении Блаженной. На прощании присутствовали как экс-супруга с дочками, так и молодая возлюбленная Полина.
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