Губернатор Петербурга пришёл проститься со Старовойтом за несколько минут до погребения
Губернатор Петербурга Беглов простился со Старовойтом на Смоленском кладбище
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память бывшего министра транспорта Романа Старовойта, прибыв на Смоленское кладбище незадолго до окончания траурной церемонии. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Губернатор Петербурга Беглов пришёл проститься со Старовойтом. Видео © Life.ru
С букетом алых роз в руках он совершил символический жест, бросив горсть земли на гроб покойного.
Напомним, 7 июля Старовойта сняли с поста министра транспорта РФ, а спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой по уголовному делу о хищении бюджетных денег. Церемония прощания прошла накануне в Москве. Похоронили Старовойта в Санкт-Петербурге — без нательного крестика и отпевания.