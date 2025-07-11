На могиле Старовойта среди цветов от чиновников и ведомств заметили венок с надписью «Честь имеем»
На могиле Старовойта заметили венок с надписью «Честь имеем»
На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге завершились похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Пришедшие возложили венки на могилу чиновника — цветы прислал ряд ведомств и высокопоставленных лиц. Среди них: Министерство транспорта РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Венки от самых близких — родителей, брата, супруги и детей покойного — размещены в центре захоронения Старовойта. Рядом размещены траурные композиции от таких структур, как парламент Санкт-Петербурга, «Росгранстрой», Федеральное агентство железнодорожного транспорта, государственная компания «Автодор» и «Совкомфлот».
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Как сообщает корреспондент Life.ru, на одном из венков прикреплена лента с надписью «Честь имеем». По некоторым данным, именно этой фразой Старовойт простился с представителями Минтранспорта, но не все поняли её тайный смысл сразу.
Напомним, что траурная церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом состоялась накануне в Москве. Там собралась значительная часть членов Кабинета министров, включая нового министра транспорта Андрея Никитина. Похоронили чиновника в Санкт-Петербурге. Погребение бывшего чиновника прошло без обряда отпевания, что соответствует православным канонам в отношении лиц, покончивших жизнь самоубийством. Место упокоения Старовойта находится в непосредственной близости от захоронений известных артистов — певицы Людмилы Сенчиной и певца Эдуарда Хиля.
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