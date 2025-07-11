На могиле Старовойта среди цветов от чиновников и ведомств заметили венок с надписью «‎Честь имеем»‎

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге завершились похороны экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Пришедшие возложили венки на могилу чиновника — цветы прислал ряд ведомств и высокопоставленных лиц. Среди них: Министерство транспорта РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Венки от самых близких — родителей, брата, супруги и детей покойного — размещены в центре захоронения Старовойта. Рядом размещены траурные композиции от таких структур, как парламент Санкт-Петербурга, «Росгранстрой», Федеральное агентство железнодорожного транспорта, государственная компания «Автодор» и «Совкомфлот».

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