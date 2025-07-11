В правительстве не исключили введение полного запрета на экспорт бензина

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил о возможности введения полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если это будет необходимо для стабилизации внутреннего рынка. Окончательное решение будет принято в ближайшее время. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан.

«Мы будем смотреть сейчас в течение ближайших дней, как там ситуация будет на бирже складываться, и принимать решения», – ответил Новак.