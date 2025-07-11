В правительстве не исключили введение полного запрета на экспорт бензина
Новак допустил полный запрет на экспорт бензина в августе-сентябре
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил о возможности введения полного запрета на экспорт бензина в августе-сентябре, если это будет необходимо для стабилизации внутреннего рынка. Окончательное решение будет принято в ближайшее время. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Нефтяного саммита Республики Татарстан.
«Мы будем смотреть сейчас в течение ближайших дней, как там ситуация будет на бирже складываться, и принимать решения», – ответил Новак.
Вице-премьер отметил, что запрет на экспорт является обычной мерой в периоды высокого спроса. Он добавил, что правительство готово ввести его, если сочтёт это необходимым и ситуация того потребует.
Ранее сообщалось, что правительство РФ обсудит вопрос полного запрета на экспорт бензина, на данный момент решение ещё не принято. При этом продление эмбарго для трейдеров возможно до октября. Напомним, что Правительство РФ ввело запрет на экспорт российского бензина с 1 марта 2024 года. Это решение было призвано поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке в период повышенного спроса. Позже эта мера несколько раз продлевалась, в последний раз — до 28 февраля 2025 года.