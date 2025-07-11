Life.ru узнал, сколько стоило похоронить Старовойта на вип-месте, рядом с часовней Ксении Блаженной

Похоронить человека на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, где сегодня был погребён экс-министр транспорта Роман Старовойт, стоит в среднем от 150 до 400 тысяч рублей, в зависимости от расположения участка. Об этом узнал Life.ru.

Смоленское православное кладбище, расположенное на Васильевском острове, у реки Смоленки, ведёт свою историю с 1738 года, когда Синод выделил землю для захоронений. Здесь нашли покой такие выдающиеся личности, как художник Архип Куинджи, певцы Людмила Сенчина и Эдуард Хиль, а также поэты Александр Блок и Тарас Шевченко. Недавно на кладбище обнаружили могилу Арины Родионовны, няни Александра Пушкина. Несмотря на статус закрытого, кладбище допускает повторные захоронения на семейных участках или выделение мест по решению властей для известных личностей, особенно у часовни Ксении Блаженной.

По данным петербургского издания «Фонтанка», некоторые участки всё же предоставляются и их стоимость может достигать 350–400 тысяч рублей. Организацией похорон занимается местная компания, а цены на услуги указаны в её прейскуранте.

Глава центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко сообщила Life.ru, что захоронение на Смоленском кладбище возможно, но сопряжено с ограничениями. По её словам, места на центральной аллее практически недоступны, за исключением отдельных случаев.

На Смоленском кладбище место стоит в среднем около 150–200 тысяч рублей. Но это не центральная аллея. На центральной аллее, насколько я знаю, захоронение практически невозможно. Там какие-то очень известные должны быть люди. Я думаю, что место 300–400 тысяч рублей примерно будет у Романа Старовойта. Елена Шевченко Глава центра похоронных услуг «Вознесение»