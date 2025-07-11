«Мы вас ждали!»: Российские бойцы спасли жителей Богатыря от «десятилетнего ада‎»‎

Российские военнослужащие вывезли из освобождённого села Богатырь в ДНР 13 мирных жителей, в том числе и семью местной жительницы Натальи. Женщина вместе с мужем и двумя сыновьями неделями укрывалась в подвале от вражеских дронов и непрекращающегося огня артиллерии, боясь выйти на улицу даже за водой. О долгожданном спасении со слезами на глазах сельчане рассказали Народному фронту.

Жители Богатыря в ДНР о долгожданном спасении. Видео © Народный фронт

«Мы вас ждали 10 лет! И дождались, и выбрались из этого ада. <...> Мы сначала испугались, когда услышали стук в дверь. А потом услышали родную речь. Это были наши…» — вспоминает Наталья, чей рассказ есть в распоряжении Life.ru.