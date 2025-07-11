«Мы вас ждали!»: Российские бойцы спасли жителей Богатыря от «десятилетнего ада»
Бойцы ВС РФ спасли жителей села Богатырь в ДНР из-под бесконечных обстрелов ВСУ
Обложка © Народный фронт
Российские военнослужащие вывезли из освобождённого села Богатырь в ДНР 13 мирных жителей, в том числе и семью местной жительницы Натальи. Женщина вместе с мужем и двумя сыновьями неделями укрывалась в подвале от вражеских дронов и непрекращающегося огня артиллерии, боясь выйти на улицу даже за водой. О долгожданном спасении со слезами на глазах сельчане рассказали Народному фронту.
Жители Богатыря в ДНР о долгожданном спасении. Видео © Народный фронт
«Мы вас ждали 10 лет! И дождались, и выбрались из этого ада. <...> Мы сначала испугались, когда услышали стук в дверь. А потом услышали родную речь. Это были наши…» — вспоминает Наталья, чей рассказ есть в распоряжении Life.ru.
Военнослужащие ВС РФ организовали безопасный коридор и провели операцию по спасению мирных жителей, реализовав эвакуацию без потерь личного состава и гражданских. Сейчас жители села находятся в пункте временного размещения в Донецке, обеспечены горячим питанием и спальными местами. По словам военных, в глазах спасённых сначала был заметен сильный страх, однако затем он сменился спокойствием и улыбкой на лице, когда они поняли, что им на помощь пришли российские солдаты.
Напомним, в мае ВС РФ взяли под контроль населённый пункт Богатырь в ДНР. Более 1400 зданий и сооружений перешли под контроль ВС РФ, серьёзно ослабив позиции украинских формирований на данном направлении. А не так давно стало известно об освобождении населённого пункта Зелёная Долина в ДНР. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под контроль село Толстой в ДНР. Оно находится в Великоновосёлковском районе. По данным на 2001 год, там проживало чуть менее 200 человек.