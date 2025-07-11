Путин поручил составить план восстановления регионов, пострадавших от атак ВСУ

Глава российского государства Владимир Путин поручил сформировать и реализовать масштабный план по восстановлению и развитию приграничных регионов, пострадавших от обстрелов ВСУ и терактов. Соответствующий указ размещён на сайте Кремля.

Ответственность за восстановление возложена на правительство, администрацию президента, а также руководство Белгородской, Брянской и Курской областей, при участии силовых ведомств — Минобороны, МВД и МЧС России.