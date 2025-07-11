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Регион
11 июля, 16:25

Путин поручил составить план восстановления регионов, пострадавших от атак ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава российского государства Владимир Путин поручил сформировать и реализовать масштабный план по восстановлению и развитию приграничных регионов, пострадавших от обстрелов ВСУ и терактов. Соответствующий указ размещён на сайте Кремля.

Ответственность за восстановление возложена на правительство, администрацию президента, а также руководство Белгородской, Брянской и Курской областей, при участии силовых ведомств — Минобороны, МВД и МЧС России.

Программа должна быть составлена с обязательным учётом мнения местных жителей, с акцентом на взаимодействие с главами пострадавших муниципалитетов и общественными организациями.

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Ольга Сливченко
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