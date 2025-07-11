Стало известно, почему послание Путина Федеральному собранию могут перенести на осень

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году может быть перенесено на октябрь или даже на более поздний срок. Причиной является насыщенный летний график главы государства.

По данным источников корреспондента Кремлёвского пула Александра Юнашева, в администрации президента пока не определена дата мероприятия, и подготовка к нему не ведётся. Учитывая внушительный объём работы — от подготовки текста до рассылки приглашений — такое выступление невозможно организовать за две недели.

Но такая задержка не вызывает опасений. Ранее уже бывали годы, когда обращение не проводилось. Более того, это может быть возвратом к практике 2008–2016 годов, когда послание оглашалось ближе к концу года (в период с ноября по декабрь), что удобно для подведения итогов и планирования. К тому же, как отметил Юнашев, плотный график российского лидера и высокопоставленных чиновников требует времени для полноценной подготовки.