Политолог объяснил, почему тема Волынской резни вновь стала актуальной у Киева и Варшавы
Политолог Пашин: Польша поняла, что Киев не признаёт Волынскую резню геноцидом
Памятник жертвам Волынской резни в Варшаве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MOZCO Mateusz Szymanski
В Польше ежегодно вспоминают жертв Волынской резни — массовых убийств поляков украинскими националистами в 1943 году. Однако эта тема ещё не была настолько актуальна, как сейчас. Причины такого явления разъяснил РИА «ФедералПресс» политолог Михаил Пашин.
Он отметил, что в Польше не спроста сделали 11 июля Днём памяти жертв геноцида — именно тогда кровожадность членов ОУН* и УПА* достигла своего апогея. Погибли десятки тысяч поляков, среди которых полно как пожилых людей, так и женщин с детьми.
«Даже в Польше, несмотря на русофобские настроения, начинают осознавать – киевские власти не готовы к исторической ответственности», — отметил Пашин.
Однако Польшу пока не начал беспокоить факт о том, что, поддерживая сегодня Киев, Варшава помогает тем, в чьей идеологии заложены массовые убийства. Такое нежелание видеть историческую правду политолог называет осознанным выбором, продиктованным политической конъюнктурой.
Напомним, что Польша и Украина так и не стали добрыми соседями из-за Волынской резни, на которую у стран несколько разные взгляды. Киев попросту не признаёт произошедшее геноцидом и не собирается брать на себя ответственность за это. Недавно польский президент Дуда рассказал, что Зеленский и вовсе не знал о такой странице в истории. По его словам, в школе ему об этом не рассказывали.
*Запрещённые в России экстремистские организации.