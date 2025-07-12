В Польше ежегодно вспоминают жертв Волынской резни — массовых убийств поляков украинскими националистами в 1943 году. Однако эта тема ещё не была настолько актуальна, как сейчас. Причины такого явления разъяснил РИА «ФедералПресс» политолог Михаил Пашин.

Он отметил, что в Польше не спроста сделали 11 июля Днём памяти жертв геноцида — именно тогда кровожадность членов ОУН* и УПА* достигла своего апогея. Погибли десятки тысяч поляков, среди которых полно как пожилых людей, так и женщин с детьми.

«Даже в Польше, несмотря на русофобские настроения, начинают осознавать – киевские власти не готовы к исторической ответственности», — отметил Пашин.

Однако Польшу пока не начал беспокоить факт о том, что, поддерживая сегодня Киев, Варшава помогает тем, в чьей идеологии заложены массовые убийства. Такое нежелание видеть историческую правду политолог называет осознанным выбором, продиктованным политической конъюнктурой.

Напомним, что Польша и Украина так и не стали добрыми соседями из-за Волынской резни, на которую у стран несколько разные взгляды. Киев попросту не признаёт произошедшее геноцидом и не собирается брать на себя ответственность за это. Недавно польский президент Дуда рассказал, что Зеленский и вовсе не знал о такой странице в истории. По его словам, в школе ему об этом не рассказывали.