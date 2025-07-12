Германия — это локомотив, который тащит за собой всю Европу, компенсируя финансовые пробелы менее стабильных стран Евросоюза. На этом построена вся экономика ЕС, сообщила в беседе с радио Sputnik адвокат Наталья Шатихина.

По её словам, именно Германии приходится тащить на себе все страны ЕС, помогая им не отставать в развитии.

«Никакой там даже Франции нету, всё держится на Германии», — подчеркнула адвокат.