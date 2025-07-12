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12 июля, 07:12

Эксперт рассказала, почему немецкий «орёл» истощал, вскармливая «птенцов» из ЕС

Адвокат Шатихина: Германии приходится содержать всю Европу самостоятельно

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Mike Pellinni

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Mike Pellinni

Германия — это локомотив, который тащит за собой всю Европу, компенсируя финансовые пробелы менее стабильных стран Евросоюза. На этом построена вся экономика ЕС, сообщила в беседе с радио Sputnik адвокат Наталья Шатихина.

По её словам, именно Германии приходится тащить на себе все страны ЕС, помогая им не отставать в развитии.

«Никакой там даже Франции нету, всё держится на Германии», — подчеркнула адвокат.

Она отметила, что Италия сейчас погрязла в долгах, однако итальянцы сейчас живут лучше и тратят больше, чем немцы и Германия, которой приходится кормить весь Евросоюз.

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А помимо своих «птенцов» Германия взвалила на себя обязательство содержать ещё и Украину. Однако бюджет всё-таки не резиновый, поэтому эксперты считают, что Берлин просто не сможет отправить Киеву всё, что наобещал. Однако немецкий канцлер полон решимости, поэтому работает над покупкой оружия у США, чтобы потом отдавать его восточным союзникам. Это уже подтвердил и Владимир Зеленский.

Владимир Озеров
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