Страны, поставляющие оружие Киеву, фактически поддерживают «террористические элементы» в украинском правительстве и разделяют ответственность за жертвы среди гражданского населения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по жилому дому в городе Алёшки Херсонской области.

По словам дипломата, кураторы киевского режима в курсе происходящего, но все равно поддерживают «террористическое отребье», находящееся у власти в Киеве.