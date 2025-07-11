Захарова обвинила поставщиков оружия Украине в поддержке «террористического отребья»
Захарова: Страны, поставляющие оружие Киеву, спонсируют террористическое отребье
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Страны, поставляющие оружие Киеву, фактически поддерживают «террористические элементы» в украинском правительстве и разделяют ответственность за жертвы среди гражданского населения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по жилому дому в городе Алёшки Херсонской области.
По словам дипломата, кураторы киевского режима в курсе происходящего, но все равно поддерживают «террористическое отребье», находящееся у власти в Киеве.
«Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты и продолжают спонсировать террористическое отребье на Банковой», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой.
Напомним, что вечером 11 июля стало известно, что ВСУ нанесли авиаудар по городу Алёшки. Из-за атаки обрушился пятиэтажный дом, десятки людей оказались под завалами. Однако спасательные работы осложняются из-за жестоких действий противника, который не позволяет специалистам работать на месте разрушения. Военнослужащие Украины запустили дроны над территорией.