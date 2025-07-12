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12 июля, 07:07

Возбуждено дело после наезда электрокара на пятерых пешеходов в Москве

МВД: После наезда электрокара на пешеходов в Москве возбуждено уголовное дело

Обложка © Telegram / Московская медицина

Обложка © Telegram / Московская медицина

По факту наезда водителя электрокара на пешеходов в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«По данному факту следователем СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ»,передаёт ТАСС.

Расследование продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в ведомстве.

Прокуратура опубликовала фото машины, сбившей людей на Бережковской набережной
Прокуратура опубликовала фото машины, сбившей людей на Бережковской набережной

Напомним, в Москве водитель сбил людей на пешеходном переходе на Бережковской набережной. Транспортное средство проехало на запрещающий сигнал светофора и скрылось с места ДТП. В результате происшествия пострадали пять человек. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, другие пострадавшие, включая детей, — в состоянии средней тяжести. Виновник ДТП был задержан.

Мария Любицкая
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