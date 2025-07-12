Возбуждено дело после наезда электрокара на пятерых пешеходов в Москве
МВД: После наезда электрокара на пешеходов в Москве возбуждено уголовное дело
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По факту наезда водителя электрокара на пешеходов в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.
«По данному факту следователем СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ», — передаёт ТАСС.
Расследование продолжается, обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в ведомстве.
Напомним, в Москве водитель сбил людей на пешеходном переходе на Бережковской набережной. Транспортное средство проехало на запрещающий сигнал светофора и скрылось с места ДТП. В результате происшествия пострадали пять человек. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, другие пострадавшие, включая детей, — в состоянии средней тяжести. Виновник ДТП был задержан.