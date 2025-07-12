Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о грядущих изменениях в оборонном секторе Украины после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым. Заявление прозвучало в соцсетях бывшего комика.

Зеленский сообщил о необходимости «позитивной динамики» в отношениях с США и «новых шагах» в управлении обороной. Конкретные решения он пообещал обнародовать в ближайшее время. Подробности обсуждённых с Умеровым изменений в оборонном руководстве не раскрываются.