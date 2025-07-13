Подростка-мизогиниста, напавшего на девочек в Подмосковье, заключили под стражу

В Подмосковье 16-летнего подростка, напавшего с молотком на двух девочек, заключили под стражу до 11 сентября. Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).