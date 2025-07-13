Подростка-мизогиниста, напавшего на девочек в Подмосковье, заключили под стражу
В Подмосковье подростка, пытавшегося убить девочек, арестовали до 11 сентября
В Подмосковье 16-летнего подростка, напавшего с молотком на двух девочек, заключили под стражу до 11 сентября. Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Обвиняемы в суде. Видео © Telegram / СК Подмосковья
Молодой человек полностью признал свою вину и подробно рассказал о том, как совершил преступление.
«По ходатайству следствия судом обвиняемый арестован до 11 сентября 2025 года», — говорится в сообщении СК.
Напомним, что инцидент произошёл на территории СНТ «Борисово». Подросток, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, атаковал девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах. Одну из них после избиения он утащил в лес. Злоумышленника оперативно задержали. Он сообщил, что спрятал окровавленную одежду, в которой совершил преступление, и молоток, использованный при нападении, в сарае на своём участке. Несмотря на признание вины, задержанный не выразил сожаления о случившемся и объяснил свои действия мизогинией — ненавистью к женскому полу.
Обложка © Telegram / СК Подмосковья