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Регион
13 июля, 10:44

Подростка-мизогиниста, напавшего на девочек в Подмосковье, заключили под стражу

В Подмосковье подростка, пытавшегося убить девочек, арестовали до 11 сентября

В Подмосковье 16-летнего подростка, напавшего с молотком на двух девочек, заключили под стражу до 11 сентября. Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Обвиняемы в суде. Видео © Telegram / СК Подмосковья

Молодой человек полностью признал свою вину и подробно рассказал о том, как совершил преступление.

«По ходатайству следствия судом обвиняемый арестован до 11 сентября 2025 года», — говорится в сообщении СК.

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Напомним, что инцидент произошёл на территории СНТ «Борисово». Подросток, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, атаковал девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах. Одну из них после избиения он утащил в лес. Злоумышленника оперативно задержали. Он сообщил, что спрятал окровавленную одежду, в которой совершил преступление, и молоток, использованный при нападении, в сарае на своём участке. Несмотря на признание вины, задержанный не выразил сожаления о случившемся и объяснил свои действия мизогинией — ненавистью к женскому полу.

Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Наталья Демьянова
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