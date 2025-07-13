В российском регионе установили бюст погибшего при теракте генерала Кириллова

«‎Игорь Анатольевич относился к тем людям, которые стремятся к идеалу. С его приходом в академии начались радикальные изменения. Он открылся не просто как талантливый, но ещё и как смелый руководитель. Точно так же он показал себя, приняв под свое руководство войска РХБ защиты», — сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников на церемонии открытия монумента.