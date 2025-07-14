Песков: Россия исходит из того, что поставки вооружений США Киеву продолжаются

Российская сторона констатирует непрекращающиеся поставки американской военной помощи Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя ситуацию с американским вооружением Киева.

Представитель Кремля отметил, что ранее активно обсуждалась стоимость оказываемой Украине военной помощи, и в настоящее время, по всей видимости, рассматривается возможность финансирования этих поставок со стороны европейских стран. По его словам, объем европейского участия в оплате ещё предстоит уточнить. Однако, подчеркнул он, ключевым является то, что США продолжают поставлять Украине вооружение, боеприпасы и военную технику.

«Фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украину», — сказал Песков.