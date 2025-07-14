Песков: Россия исходит из того, что поставки вооружений США Киеву продолжаются
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Российская сторона констатирует непрекращающиеся поставки американской военной помощи Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя ситуацию с американским вооружением Киева.
Представитель Кремля отметил, что ранее активно обсуждалась стоимость оказываемой Украине военной помощи, и в настоящее время, по всей видимости, рассматривается возможность финансирования этих поставок со стороны европейских стран. По его словам, объем европейского участия в оплате ещё предстоит уточнить. Однако, подчеркнул он, ключевым является то, что США продолжают поставлять Украине вооружение, боеприпасы и военную технику.
«Фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украину», — сказал Песков.
Напомним, Трамп сообщал о планах США передать Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, подчеркнув, что Киев будет нести финансовое бремя за поставленное военное оборудование. Американский лидер также выразил недовольство темпами разрешения текущего конфликта, отметив, что слышит «приятные заявления» от руководства России.
Ранее в прессе появлялись сообщения о намерении главы Белого дома представить 14 июля новый пакет военной помощи Украине, включающий наступательные системы вооружения. Журналисты, ссылаясь на свои источники, предполагали, что в пакет могут войти ракеты большой дальности, хотя официального подтверждения этой информации не последовало. В связи с этим, Владимир Зеленский анонсировал нанесение Украиной новых ударов дальнобойным оружием по территории России. Кроме того, он сообщил о проведённых консультациях с военными по вопросу подготовки к визиту в Киев специального представителя президента США Кита Келлога.