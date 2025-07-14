Блогеру Subo грозит до десяти лет лишения свободы
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Subo Mamedov
Блогер Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов Мурад оглы) может получить до 10 лет лишения свободы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств на сумму 50 млн рублей. В пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили, что блогеру предъявили обвинения по части 2 статьи 198 УК РФ и части 4 статьи 174.1 УК РФ.
Первая из них статья предусматривает штраф от 200 до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет. По второй статье возможно наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с дополнительным штрафом до 1 млн рублей.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год Subo совместно с братом и отцом разработали схему уклонения от налогов, что привело к недополучению бюджетом более 50 млн рублей. Кроме того, они осуществили финансовые операции с 10 млн рублей, полученными незаконным путём, и купили автомобиль класса премиум. Таким образом образовалась задолженность по пеням и штрафам на сумму 20 млн рублей. Сейчас блогер объявлен в розыск.
Как сообщал Life.ru, блогера Subo подозревают в крупном уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, с 2020 по 2022 год он вместе с родными организовал схему для ухода от обязательств, заработав на этом больше 50 миллионов. Subo лишили гражданства РФ после многочисленных провокаций в отношении полиции и военных. Ему также вменяют предоставление ложных данных при получении гражданства РФ. В начале 2025 года миллионеру-блогеру запретили въезд в Россию на 70 лет.
Subo (Субхан Мамедов) известен как пранкер, который снимал провокационные ролики с прохожими. Также блогер рекламировал «криптоинвесторов» и активно размещал в своих роликах и стримах рекламу онлайн-казино и ставок на спорт.