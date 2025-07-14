Блогеру Subo грозит до десяти лет лишения свободы

Блогер Subo (настоящее имя — Субхан Мамедов Мурад оглы) может получить до 10 лет лишения свободы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств на сумму 50 млн рублей. В пресс-службе ГСУ СК по Московской области сообщили, что блогеру предъявили обвинения по части 2 статьи 198 УК РФ и части 4 статьи 174.1 УК РФ.

Первая из них статья предусматривает штраф от 200 до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет. По второй статье возможно наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с дополнительным штрафом до 1 млн рублей.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год Subo совместно с братом и отцом разработали схему уклонения от налогов, что привело к недополучению бюджетом более 50 млн рублей. Кроме того, они осуществили финансовые операции с 10 млн рублей, полученными незаконным путём, и купили автомобиль класса премиум. Таким образом образовалась задолженность по пеням и штрафам на сумму 20 млн рублей. Сейчас блогер объявлен в розыск.