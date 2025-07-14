«Тактика гитлеровцев»: В России отреагировали на приказ ВСУ сжечь село с жителями в ДНР

Озлобленные из-за поражений на фронте бойцы ВСУ готовы сжигать сёла с жителями, а также заниматься мародёрством и насилием против мирных граждан, предупредил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинские солдаты теряют позиции под натиском Армии России, поэтому отыгрываются на слабых.

«На слабых отыгрываются. Там и насилие, и мародёрство. И мы на курской земле это видели. А сейчас они считают, что это земли уже не их», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что аналогичные ситуации могут повториться на всех территориях, которые переходят под контроль ВС РФ. Отступая, ВСУ готовы бить из артиллерии по населённым деревням, чтобы разрушить инфраструктуру. Такой же тактикой руководствовались солдаты гитлеровской Германии в годы Второй Мировой войны.

«Это тактика гитлеровцев в годы войны, тактика выжженной земли. Когда мы выбили их с Курской области, они не переставая били. Они, когда уходили, разрушали всё, что можно разрушить, а потом ещё били артиллерией и беспилотниками», — пояснил эксперт.