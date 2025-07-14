Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 15:10

Депутаты Госдумы — о бессмысленных рокировках Зеленского в кабмине: А вы, друзья, как ни садитесь

Депутат Белик: Кадровые перестановки Зеленского в Киеве не изменят ситуацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Кадровые изменения в украинском правительстве являются попыткой Владимира Зеленского и его окружения укрепить власть. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, эти перестановки направлены на удержание позиций, а не на улучшение ситуации, и принесут пользу лишь киевской верхушке.

Все эти кадровые перестановки — очередные попытки Зеленского и его клики укрепить власть и прочнее усидеть в креслах, а также внутриполитический передел власти. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется: так что эта перемена должностей и кабинетов пойдёт на пользу только самим представителям киевского режима.

Дмитрий Белик

Депутат Госдумы

Все эти кадровые перестановки — очередные попытки Зеленского и его клики укрепить власть и прочнее усидеть в креслах, а также внутриполитический передел власти. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется: так что эта перемена должностей и кабинетов пойдёт на пользу только самим представителям киевского режима.
Все эти кадровые перестановки — очередные попытки Зеленского и его клики укрепить власть и прочнее усидеть в креслах, а также внутриполитический передел власти. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется: так что эта перемена должностей и кабинетов пойдёт на пользу только самим представителям киевского режима.

Дмитрий Белик заявил, что перестановки в украинском правительстве — это имитация деятельности, которая не принесёт изменений для народа Украины. По его словам, Зеленский, утративший легитимность, снимает одних с должностей и предоставляет блага другим, но ценность представителей его кабинета, независимо от ведомства, давно известна.

«Кроме того, не стоит забывать, что все эти перестановки в правительстве не обходятся без одобрения западных хозяев. А то, что Шмыгаль станет новым министром обороны вместо Умерова, возглавлявшего украинскую делегацию в Стамбуле, может означать либо смену переговорного трека режимом Зеленского, либо в принципе нежелание решать конфликт дипломатическим путём», — добавил Белик.

Его коллега из Госдумы Амир Хамитов также не счёл важным обращать внимание на кадровые перестановки в украинском правительстве, напомнив знаменитую басню Крылова.

Честно говоря, не имеет абсолютно никакого значения, кого, сколько раз и куда переставляет нелегитимный персонаж, называющий себя президентом. Сразу вспоминается басня Крылова «Квартет»: «А вы, друзья, как ни садитесь...» Но главная проблема даже не в этом, а в том, что всеми этими перестановками, этой имитацией бурной деятельности прикрывается реальное отсутствие каких бы то ни было конструктивных мер для улучшения ситуации.

Амир Хамитов

Депутат Госдумы

Честно говоря, не имеет абсолютно никакого значения, кого, сколько раз и куда переставляет нелегитимный персонаж, называющий себя президентом. Сразу вспоминается басня Крылова «Квартет»: «А вы, друзья, как ни садитесь...» Но главная проблема даже не в этом, а в том, что всеми этими перестановками, этой имитацией бурной деятельности прикрывается реальное отсутствие каких бы то ни было конструктивных мер для улучшения ситуации.
Честно говоря, не имеет абсолютно никакого значения, кого, сколько раз и куда переставляет нелегитимный персонаж, называющий себя президентом. Сразу вспоминается басня Крылова «Квартет»: «А вы, друзья, как ни садитесь...» Но главная проблема даже не в этом, а в том, что всеми этими перестановками, этой имитацией бурной деятельности прикрывается реальное отсутствие каких бы то ни было конструктивных мер для улучшения ситуации.

Хамитов назвал грядущие перестановки в правительстве бессмысленными рокировками, где «от перестановки мест слагаемых сумма не меняется ни на йоту». Хамитов сравнил эти действия с попыткой улучшить кухню ресторана, заменив швейцара или гардеробщика. По его мнению, подобная псевдоактивность вместо реальных шагов лишь усугубляет внешнюю и внутреннюю ситуацию, в которую официальный Киев втянул население страны.

Не терпит критики: Возможного нового премьера Украины обвинили в излишней обидчивости
Не терпит критики: Возможного нового премьера Украины обвинили в излишней обидчивости

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство и обновить его работу. В Раде не исключают, что готовящийся покинуть свой пост премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет назначен новым министром обороны, а нынешний глава военного ведомства Рустем Умеров станет послом в США. Обновлённый украинский кабмин приступит к работе уже в четверг.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar