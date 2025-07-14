Кадровые изменения в украинском правительстве являются попыткой Владимира Зеленского и его окружения укрепить власть. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, эти перестановки направлены на удержание позиций, а не на улучшение ситуации, и принесут пользу лишь киевской верхушке.

Все эти кадровые перестановки — очередные попытки Зеленского и его клики укрепить власть и прочнее усидеть в креслах, а также внутриполитический передел власти. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется: так что эта перемена должностей и кабинетов пойдёт на пользу только самим представителям киевского режима. Дмитрий Белик Депутат Госдумы

Дмитрий Белик заявил, что перестановки в украинском правительстве — это имитация деятельности, которая не принесёт изменений для народа Украины. По его словам, Зеленский, утративший легитимность, снимает одних с должностей и предоставляет блага другим, но ценность представителей его кабинета, независимо от ведомства, давно известна.

«Кроме того, не стоит забывать, что все эти перестановки в правительстве не обходятся без одобрения западных хозяев. А то, что Шмыгаль станет новым министром обороны вместо Умерова, возглавлявшего украинскую делегацию в Стамбуле, может означать либо смену переговорного трека режимом Зеленского, либо в принципе нежелание решать конфликт дипломатическим путём», — добавил Белик.

Его коллега из Госдумы Амир Хамитов также не счёл важным обращать внимание на кадровые перестановки в украинском правительстве, напомнив знаменитую басню Крылова.

Честно говоря, не имеет абсолютно никакого значения, кого, сколько раз и куда переставляет нелегитимный персонаж, называющий себя президентом. Сразу вспоминается басня Крылова «Квартет»: «А вы, друзья, как ни садитесь...» Но главная проблема даже не в этом, а в том, что всеми этими перестановками, этой имитацией бурной деятельности прикрывается реальное отсутствие каких бы то ни было конструктивных мер для улучшения ситуации. Амир Хамитов Депутат Госдумы