«Шанс на весомую роль»: Во Франции «безголовых уток» из ЕС призвали объединиться с РФ
Французский политолог Руссе призвал к объединению Европы и России
Париж, Франция. Обложка © freepik / wirestock
Известный французский публицист, выпускник Колумбийского университета и Гарвардской школы бизнеса Марк Руссе убеждён, что сближение России и Европы в ближайшем будущем неизбежно, даже несмотря на существующие сегодня разногласия. Это вопрос не только экономики и геополитики. Собеседник RG.ru уверен, что РФ и страны ЕС должны дополнять друг друга, используя богатый потенциал для совместного развития.
«Но главное, в чём я убеждён, такой союз имел бы цивилизационное измерение. Ведь только такое объединение континента от Атлантики до Владивостока предоставило бы Европе шанс на реально весомую роль в мире, где происходят судьбоносные, титанические сдвиги...» — подчеркнул доктор экономических наук.
Тем не менее он констатировал, что европейская политическая элита сегодня демонстрирует полное отсутствие геополитического видения. Складывается впечатление, что многие лидеры оказались под влиянием глобалистской идеологии, когда-то навязанной из-за океана.
Даже после смены президента и изменения курса США по отношению к Европе многие политики вместо переосмысления стратегии в отношении Россией, словно «безголовые утки», продолжают настаивать на конфронтации со страной, защищающей традиционные ценности, которые всегда были частью европейской культуры.
По словам эксперта, лидеры ЕС чувствуют приближение конца своей эпохи, ведь окружающий мир стремительно меняется, рушатся старые устои. В этом контексте их агрессивные действия по отношению к России можно рассматривать как попытку удержать власть в условиях надвигающегося кризиса. Однако реальность такова, что без сближения с РФ Европа рискует остаться в стороне от глобальных процессов, отметил политолог.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал отправить самолёты и корабли к Украине даже после перемирия. По его словам, франко-британский контингент на Украине может достигнуть 50 тысяч солдат. Кроме того, политик объявил о двукратном увеличении военного бюджета страны к 2027 году.