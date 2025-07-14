Известный французский публицист, выпускник Колумбийского университета и Гарвардской школы бизнеса Марк Руссе убеждён, что сближение России и Европы в ближайшем будущем неизбежно, даже несмотря на существующие сегодня разногласия. Это вопрос не только экономики и геополитики. Собеседник RG.ru уверен, что РФ и страны ЕС должны дополнять друг друга, используя богатый потенциал для совместного развития.

«Но главное, в чём я убеждён, такой союз имел бы цивилизационное измерение. Ведь только такое объединение континента от Атлантики до Владивостока предоставило бы Европе шанс на реально весомую роль в мире, где происходят судьбоносные, титанические сдвиги...» — подчеркнул доктор экономических наук.

Тем не менее он констатировал, что европейская политическая элита сегодня демонстрирует полное отсутствие геополитического видения. Складывается впечатление, что многие лидеры оказались под влиянием глобалистской идеологии, когда-то навязанной из-за океана.

Даже после смены президента и изменения курса США по отношению к Европе многие политики вместо переосмысления стратегии в отношении Россией, словно «безголовые утки», продолжают настаивать на конфронтации со страной, защищающей традиционные ценности, которые всегда были частью европейской культуры.