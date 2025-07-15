Минобороны Украины объявили «импотентным органом» за отказ ВСУ выполнять его приказы

Депутат Верховной рады Анна Скороход разразилась критикой в адрес украинского Минобороны. Она отметила неспособность ведомства решать поставленные задачи и даже назвала его «импотентным органом». Он этом она сообщила в эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция».

«Минобороны – импотентный орган, об этом говорят не только военные, но и уважаемые люди. Нет нормальной работы между министерством обороны и ВСУ. Много вопросов, которые не решаются. ВСУ не выполняет многие решения Минобороны», — заявила нардеп.

Скороход также предложила перестать верить в то, что министр обороны Украины Рустем Умеров эти два года справлялся со своими обязанности. По её мнению, это ложь, так как руководство ведомство вообще было оторвано от жизни и не располагало информацией о реальном положении дел на фронте. Скороход полагает, что кадровые изменения в Минобороны Украины, включая смену его главы, не решат проблему.