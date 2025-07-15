Ручной премьер для Зеленского: На Украине объяснили назначение Свириденко главой правительства

Министр экономики Украины Юлия Свириденко станет «ручным премьер-министром», который понадобится главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку и самому Зеленскому в случае проведения выборов в стране. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. По его словам, нынешний премьер Денис Шмыгаль не соответствует этому статусу.

Олейник пояснил, что Шмыгаль не является полностью подконтрольным Зеленскому человеком. До назначения на пост премьер-министра он возглавлял одну из энергетических компаний самого богатого бизнесмена Украины Рината Ахметова, что, вероятно, стало результатом определённых договорённостей. Сейчас же, по словам экс-депутата, власти нужен лояльный и управляемый премьер, особенно в преддверии выборов, где кабинет министров играет важную административную роль.

Экс-нардеп отметил, что Свириденко — член команды Ермака. Ранее она возглавляла его офис, а затем была рекомендована на должность первого вице-премьера и министра экономики. По словам Олейника, она будет выполнять все задачи, которые перед ней поставят Зеленский и Ермак.

Олейник также опроверг возможность того, что Свириденко сможет самостоятельно проводить экономические реформы. Он заявил, что внешнее управление экономикой Украины осуществляет Международный валютный фонд (МВФ), который диктует условия, включая повышение налогов и приватизацию. Внутренние же процессы, такие как распределение ресурсов и коррупционные схемы контролируются Ермаком.

В разговоре с РИА «Новости» Олейник указал, что назначение Свириденко усиливает влияние Ермака на кабинет министров. Он напомнил, что главу ОПУ называют «теневым руководителем» правительства, поэтому подобные кадровые перестановки не меняют сути. По мнению Олейника, возможное перемещение Шмыгаля в министерство обороны выглядит нелогичным и скорее направлено на укрепление позиций Зеленского в исполнительной власти перед потенциальными выборами.

При этом Олейник подчеркнул, что у Свириденко нет опыта госуправления, но это и не требуется. Он назвал её «зиц-председателем», который будет формально подписывать решения, а отвечать за возможные коррупционные схемы придётся именно ей. По словам Олейника, Свириденко действует по указанию Ермака, а ответственность ляжет на того, кто поставил подпись.