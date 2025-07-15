«Украина не выиграет»: Политолог назвал реального адресата ультиматума Трампа

Президент США Дональд Трамп в реальности адресовал свой ультиматум не России, а Украине и ЕС, полагает политический советник Сергей Маркелов. По его словам, американский лидер своим заявлением в очередной раз дистанцировался от конфликта, переложив ответственность на Европу.

«Думаю, он понимает, что Украина не выиграет. И когда проиграет всем скопом Евросоюз с Украиной, у Трампа появится аргумент, <…> а ЕС будет отличным инструментом в континентальной политике США, ослабленным, проигравшим всё, что можно проиграть, с разрушенной экономикой, с раздраем внутри», — отметил эксперт.