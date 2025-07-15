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15 июля, 11:32

«Украина не выиграет»: Политолог назвал реального адресата ультиматума Трампа

Политолог Маркелов: Адресатом ультиматума Трампа являются Украина и ЕС, а не РФ

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп в реальности адресовал свой ультиматум не России, а Украине и ЕС, полагает политический советник Сергей Маркелов. По его словам, американский лидер своим заявлением в очередной раз дистанцировался от конфликта, переложив ответственность на Европу.

«Думаю, он понимает, что Украина не выиграет. И когда проиграет всем скопом Евросоюз с Украиной, у Трампа появится аргумент, <…> а ЕС будет отличным инструментом в континентальной политике США, ослабленным, проигравшим всё, что можно проиграть, с разрушенной экономикой, с раздраем внутри», — отметил эксперт.

Собеседник 360.ru также подчеркнул, что основной посыл ультиматума касался денег. Трамп просто нашёл отличную схему для привлечения финансов в экономику США, в том числе за счёт ВПК. При этом обещанные Украине модифицированные системы Patriot могут поступить лишь к 2030-2035 годам, полагает политолог.

Стало известно, какое преимущество дал России ультиматум Трампа
Стало известно, какое преимущество дал России ультиматум Трампа

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией России по Украине, поэтому готов ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения в ближайшие 50 дней. Однако в Европе разочаровались из-за ультиматума Трампа. Дмитрия Медведева тоже не впечатлил декоративный ультиматум. А МИД РФ поставил главу Белого дома на место.

Борис Эльфанд
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