«Украина не выиграет»: Политолог назвал реального адресата ультиматума Трампа
Политолог Маркелов: Адресатом ультиматума Трампа являются Украина и ЕС, а не РФ
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп в реальности адресовал свой ультиматум не России, а Украине и ЕС, полагает политический советник Сергей Маркелов. По его словам, американский лидер своим заявлением в очередной раз дистанцировался от конфликта, переложив ответственность на Европу.
«Думаю, он понимает, что Украина не выиграет. И когда проиграет всем скопом Евросоюз с Украиной, у Трампа появится аргумент, <…> а ЕС будет отличным инструментом в континентальной политике США, ослабленным, проигравшим всё, что можно проиграть, с разрушенной экономикой, с раздраем внутри», — отметил эксперт.
Собеседник 360.ru также подчеркнул, что основной посыл ультиматума касался денег. Трамп просто нашёл отличную схему для привлечения финансов в экономику США, в том числе за счёт ВПК. При этом обещанные Украине модифицированные системы Patriot могут поступить лишь к 2030-2035 годам, полагает политолог.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией России по Украине, поэтому готов ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения в ближайшие 50 дней. Однако в Европе разочаровались из-за ультиматума Трампа. Дмитрия Медведева тоже не впечатлил декоративный ультиматум. А МИД РФ поставил главу Белого дома на место.