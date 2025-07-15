Катя Лель была права? В РАН заявили, что на Марсе есть жизнь
Академик РАН Шустов: Люди завезли жизнь на Марс
Обложка © Шедеврум / Life.ru
На Марсе есть жизнь... Правда, речь идёт не об инопланетянах, поэтому Катя Лель может спать спокойно, очередного похищения не предвидится. По словам научного руководителя Института астрономии РАН, академика Бориса Шустова, жизнь на четвёртую планету завезли сами люди. Космические экспедиции регулярно переносят микроорганизмы с Земли на другие объекты Солнечной системы.
«Прямое заражение земными организмами других тел Солнечной системы — существенная проблема. Если меня кто-то спрашивает «есть ли жизнь на Марсе?», я всегда отвечаю — уже есть. Мы привезли», — подчеркнул учёный.
В интервью радио «Комсомольская правда» он отметил, что полностью стерилизовать космические аппараты невозможно. Предельный уровень составляет около 300 микроорганизмов на квадратный метр, снизить его не удаётся из-за необходимости применения высоких температур или мощного гамма-излучения, которые могут повредить оборудование.
К слову, американский бизнесмен Илон Маск уверен, что человечеству пора всерьёз заняться освоением Марса, а вот МКС нужно отправить на пенсию. До этого Маск заявил, что главной целью его компании SpaceX является высадка на Марсе. Миллиардер утверждает, что «независимая цивилизация» будет построена на «красной планете» в течение 20-30 лет.