Катя Лель была права? В РАН заявили, что на Марсе есть жизнь

На Марсе есть жизнь... Правда, речь идёт не об инопланетянах, поэтому Катя Лель может спать спокойно, очередного похищения не предвидится. По словам научного руководителя Института астрономии РАН, академика Бориса Шустова, жизнь на четвёртую планету завезли сами люди. Космические экспедиции регулярно переносят микроорганизмы с Земли на другие объекты Солнечной системы.

«Прямое заражение земными организмами других тел Солнечной системы — существенная проблема. Если меня кто-то спрашивает «есть ли жизнь на Марсе?», я всегда отвечаю — уже есть. Мы привезли», — подчеркнул учёный.