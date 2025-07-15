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Регион
15 июля, 16:19

Каллас подтвердила проблемы ЕС с принятием 18-го пакета антироссийских санкций

Каллас: Евросоюз снова не достиг компромисса по 18-му пакету санкций против РФ

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что европейские политики вновь не смогли прийти к единому мнению по вопросу принятия 18-го пакета антироссийских санкций, его утверждение заблокировала Словакия.

«Компромисса по 18-му пакету санкций достичь не удалось», — сказала еврочиновница на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

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Ранее Life.ru писал, что процесс согласования 18-го пакета антироссийских санкций Европейским союзом до сих пор продолжается. 14 июля стало известно, что ЕС не может принять его из-за позиции Мальты. При этом Евросоюз, как утверждается, уже приступил к неофициальным дискуссиям по подготовке 19-го пакета антироссийских санкций, несмотря на то, что предыдущий до сих пор не согласован. Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Россия прекрасно справляется с многочисленными ограничениями со стороны Запада, поэтому новые угрозы об их ужесточении Москву не пугают.

Татьяна Миссуми
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